Com look esportivo, Anitta deixa-se fotografar com marido avesso à fama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 24, foi vista com o marido, o empresário Thiago Magalhães, 26, na saída de um shopping na zona sul do Rio, nesta quinta (11). Simpática, a artista sorriu e acenou para fotógrafos quando percebeu o flagra ao entrar no estacionamento do local. Avesso à fama e discreto, Magalhães, que também não desviou das lentes do paparazzo, pareceu não se importar com o registro. 'SOLTINHO' O empresário tem se mostrado mais a vontade com os holofotes. Recentemente, pouco antes de se apresentar no Réveillon da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), Anitta fez uma enquete pelo recurso Stories do Instagram -em que fotos e vídeos desaparecem em 24 horas. "Acordei e tinha esse rapaz me encarando... 'Tô bem' ou 'Tô ótima", questionou a artista ao mostrar uma rara foto do marido. Desde que o relacionamento veio à público, Anitta pede a jornalistas e fãs que compreendam a decisão de preservar informações sobre Magalhães. "Desculpe. É que ele não é famoso", disse a cantora durante o lançamento do clipe "Downtown", em novembro de 2017. Juntos desde maio de 2017, Anitta e Magalhães assinaram um contrato de união estável em um cartório da Barra da Tijuca, no Rio, no final do ano passado. LOOK DE ANITTA Durante o passeio no shopping, Anitta, que está loira para divulgar uma marca de tintas para cabelo, optou por look esportivo: camiseta-vestido, tendência entre famosas, tênis e coque "bagunçadinho". Ao natural, a artista ainda dispensou a maquiagem.