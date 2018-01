(foto: Captura de imagens Google Maps)

Seis homens fortemente aramados roubaram a agência do Banco do Brasil, da Avenida Brasília, no bairro Novo Mundo, no final desta manhã de sexta-feira, 12. Os bandidos quebraram os vidros da agência bancária , que estava cheia.

