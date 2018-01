Temer confirma viagem a Davos para Fórum Econômico Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer confirmou sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, no final de janeiro. Havia a hipótese de que o emedebista não pudesse participar do evento em razão de seu diagnóstico de infecção urinária. Na quinta (11), após uma série de exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, seus médicos afirmaram que o presidente está bem e que não haveria necessidade de novas intervenções nos próximos dias. Temer continua em São Paulo nesta sexta (12), em agenda particular no seu escritório na região do Itaim Bibi. Pela manhã, recebeu seu advogado, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, com quem tratou das 50 perguntas que o presidente precisa responder à Polícia Federal sobre supostas irregularidades na edição de um decreto que beneficiou empresas do setor de portos. A PF abriu inquérito para investigar suspeitas de que um decreto presidencial foi feito sob medida para atender os interesses do setor portuário. As perguntas foram enviadas em 3 de janeiro para Temer, que tem até o dia 19 para se manifestar.