Jordan Peele e Greta Gerwig disputam prêmio do sindicato dos diretores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sindicato dos Diretores dos EUA divulgou nesta sexta (12) a lista de cineasta que concorrerão ao prêmio da categoria. Ignorados no Globo de Ouro, Greta Gerwig ("Lady Bird") e Jordan Peele ("Corra!") figuram entre os concorrentes. Já Steven Spielberg e Ridley Scott, que concorreram ao Globo, não aparecem na lista do sindicato dos diretores. O prêmio, que será entregue no dia 3 de fevereiro, é importante porque é um dos preditores do Oscar, uma vez que boa parte dos membros dessa agremiação também faz parte da Academia. O anúncio dos indicados ao Oscar sairá no próximo dia 23. VEJA A LISTA DE INDICADOS Melhor diretor Guillermo del Toro ("A Forma da Água") Greta Gerwig ("Lady Bird") Martin McDonagh ("Três Anúncios para um Crime") Christopher Nolan ("Dunkirk") Jordan Peele ("Corra!) Melhor diretor estreante Geremy Jasper ("Patti Cake$") William Oldroyd ("Lady Macbeth") Jordan Peele ("Corra!) Taylor Sheridan ("Terra Selvagem") Aaron Sorkin ("A Grande Jogada")