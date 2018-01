Coritiba vence o Aymoré e avança na Copa São Paulo de Juniores

O Coritiba venceu o Aymoré (RS) por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (12) e está classificado para terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. A classificação foi dramática: o gol da vitória coxa-branca saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, marcado por Nathan. A partida foi na cidade de Capão Bonito.

Com o resultado, o Coritiba enfrenta o Flamengo, que nesta sexta-feira derrotou o Elosport (SP) por 5 a 0.

O Coritiba foi a quarta equipe paranaense que avançou à terceira fase. Os outros três – Atlético, Paraná Clube e Londrina – haviam se classificado na quinta-feira (11).

A terceira fase começa neste sábado (13). Às 11 horas, o Atlético enfrenta o Criciúma, na cidade de Fernandópolis. No mesmo horário, o Paraná duela com o Cruzeiro, em Franca. Às 16 horas, o Londrina joga contra o Desportivo Brasil, em Porto Feliz. A partida do Coritiba será no domingo (14), às 18 horas.