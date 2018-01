Flamengo fecha com atacante indicado por Rueda e tem 1º reforço para 2018

LÉO BURLÁ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo fechou com o primeiro reforço da temporada 2018. O atacante Marlos Moreno se destacou no Atlético Nacional-COL entre 2015 e 2016 sob o comando do técnico Reinaldo Rueda, que indicou a contratação do jogador antes de deixar o clube rubro-negro. Após brilhar na Colômbia, Moreno foi vendido para o Manchester City, onde jamais jogou. Foi emprestado direto ao Deportivo La Coruña- ESP, na temporada 2016/17, e depois ao Girona-ESP, no último semestre de 2017. Agora, ele acertou novo empréstimo, mas com o Flamengo. O jogador tem como característica a velocidade e joga aberto na ponta esquerda. A posição não é das mais carentes do Flamengo, que conta com boas opções para o lado de campo, como Everton, Berrío, Lucas Paquetá, Vinicius Jr e até Everton Ribeiro. Por outro lado, o Rubro-negro negociou Gabriel, que defenderá o Sport. Classificado para a Libertadores, o Flamengo tem antes a estreia no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, dia 17, o Rubro-negro encara o Volta Redonda, às 21h45, no Raulino de Oliveira.