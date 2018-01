Cachorro morde o tornozelo de ladrão e evita roubo no Paraná

(foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

Um cachorro de Francisco Alves, no noroeste do Paraná, está fazendo sucesso na internet. É que na madrugada da última quinta-feira (11/01) o animal, apelidade de Campeiro, evitou um roubo ao morder o tornozelo do assaltante.

O ataque do animal aconteceu justamente no instante em que Antenor Moreira de Santana, de 63 anos, entregava seu celular ao bandido. Foi a deixa para que o pensionista alertasse os vizinhos, que logo vieram socorrê-lo.

Em entrevista ao portal G1, Antenor relatou que estava sentado no quintal de casa quando o suspeito chegou e colocou uma arma em seu peito. Para ele, o cachorro notou que seu dono corria perigo e por isso mordeu.

"Quando percebi, o homem estava agachado para se livrar do cachorro. Ainda bem. Ele salvou a minha vida, porque se o Campeiro não tivesse atacado, acho que algo pior teria acontecido comigo", disse.

Depois da mordida, o suspeito fugiu do local sem levar nada. Até o início da tarde de hoje, contudo, ele não havia sido localizado.