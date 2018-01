Diretor do Paraná esclarece situação de zagueiro e lamenta saída de Renatinho

Pastana: Assim que ele (Rafael Nascimento) estiver condicionado e com condições de registro, será regularizado” (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O diretor de futebol do Paraná, Rodrigo Pastana, esclareceu nesta sexta-feira (12) a situação do zagueiro Rafael Nascimento, de 23 anos. O jogador está treinando no Ninho da Gralha e, nesta sexta, o diretor chegou a dizer que ele não ficaria. Mais tarde, ele se corrigiu e afirmou que ele poderá ser contratado.

“Ele (Rafael Nascimento) está treinando, está se condicionando. Mais cedo, havia dito a um dos jornalistas que ele não ficaria. Mas não é isso. Assim que ele estiver condicionado e com condições de registro, será regularizado”, falou Pastana nesta sexta-feira.

Na mesma ocasião, o dirigente lamentou a saída do meia Renatinho, que nesta quinta acertou com o Botafogo. “Eu havia falado que provavelmente, se ele ficasse no Brasil, ele ficaria no Paraná. Aconteceu um imprevisto e o agente resolveu se acertar com o Botafogo”, falou Pastana. “A gente deseja sorte a ele. Ele fez tudo que tinha que ser feito aqui e foi um excelente profissional. Não tem nenhum problema. Futebol é assim mesmo”.

Ainda nesta sexta-feira, o zagueiro Neris e o meia João Paulo foram apresentados oficialmente. Eles devem ser titulares na estreia da equipe no Estadual, contra o União Beltrão. A partida será na quarta-feira (17), às 21h45.