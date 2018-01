"Saí do maior do Sul para o maior de Minas", diz Edílson na chegada ao Cruzeiro

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Edílson foi apresentado nesta tarde de sexta-feira na Toca da Raposa. Depois de ser campeão da Libertadores com o Grêmio e vice do Mundial de Clubes, o jogador inicia um novo desafio em 2018, agora no Cruzeiro. Em sua primeira aparição aos microfones, o atleta de 31 anos agradeceu e exaltou os dois clubes e se mostrou motivado para levantar taças com a equipe de Mano Menezes. "Queria agradecer ao presidente o Grêmio, ao Renato (Gaúcho), ao Guerra, que me levou para lá. Tive títulos importantes e ganhei o carinho da torcida. Mas vim para o Cruzeiro por vários motivos. A vontade do Mano, do presidente, do Marcelo (Djian), do Itair (Machado). Poderia me estacionar nos títulos que conquistei lá, mas preferi vir para cá em função do desafio de estar num grande clube, pelas contratações que estão fazendo, pela base mantida. Tenho certeza que vou brigar por títulos e serei feliz", comentou o lateral. Ao ser questionado sobre a grandeza do novo desafio e de defender as cores do Cruzeiro, Edílson elogiou a força do elenco estrelado e comparou as potências com seu antigo clube. "Jogamos uma semifinal no ano passado contra o Cruzeiro e na hora do hino nacional a massa cruzeirense começou a cantar. Foi bonito. Saí do maior do Sul e vim para o maior de Minas. O presidente está se esforçando para que possamos aumentar ainda mais a sala de troféus", disse. Edílson vestirá a camisa 22 e chega para ser titular absoluto da lateral direita, ocupando a vaga de Ezequiel ou Lucas Romero, constantemente improvisado no setor. Por causa do Mundial de Clubes do ano passado, o jogador teve suas férias prolongadas em relação aos demais atletas do Cruzeiro e só voltou a treinar na última quinta-feira, ainda sem realizar trabalhos com bola.