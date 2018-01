Atlético confirma contratação de zagueiro que fez história no Coritiba

O zagueiro Emerson, confirmado pelo Atlético: “Foi uma porta que abriu esse ano e fiquei muito feliz" (foto: Divulgação / CAP)

O Atlético confirmou nesta sexta-feira (12) contratou o zagueiro Emerson Silva, de 34 anos. Emerson fez história no Coritiba, onde jogou entre 2011 e 2013, e depois atuou pelo Atlético-MG (foi campeão da Copa do Brasil 2014) e pelo Botafogo, de onde saiu ao fim de 2017.

“Foi uma porta que abriu esse ano e fiquei muito feliz. Me considero um líder positivo e vou fazer o melhor para ajudar o Clube a conquistar os resultados”, afirmou Emerson, em entrevista ao Site Oficial do Atlético.

Atuando pelo Coritiba, Emerson foi convocado para a seleção brasileira e conquistou o Superclássico das Américas, em 2011, contra a Argentina. Além disso, ele chegou a se tornar o zagueiro com mais gols na história da equipe, com 21. O recorde foi batido em 2013 pelo zagueiro Pereira, que anotou 23.

Em 2018, o Rubro-Negro disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Sul-Americana. “Acompanhei o Atlético Paranaense no ano passado e tinha um grupo forte. Esse ano vem mais forte com os jogadores que estão chegando”, concluiu Emerson.