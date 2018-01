Criança queima 30% do corpo ao tentar ajudar mãe a dar banho no irmão

Uma criança de três anos teve 30% de seu corpo queimado com água quente nesta sexta-feira, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu quando o pequeno tentava 'ajudar' a mãe a dar banho no irmão de seis anos.

De acordo com o Hospital Regional Universitário, que atendeu o menino, as queimaduras teriam ocorrido no momento em que o rapaz foi pegar a água quente no fogão.

Apesar da gravidade do episódio, o quadro da criança é considerado estável, sendo que até o final da tarde de hoje o Conselho Tutelar ainda não havia sido informado do ocorrido.