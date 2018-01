Palmeiras põe 4 reforços nos titulares e vence amistoso com gol de Willian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Atibaia no primeiro jogo-treino da temporada 2018. Com gol "sem querer" de Willian, o time comandado por Roger Machado estreou com uma vitória simples de 1 a 0 em uma partida onde quase todos os atletas tiveram uma chance. A disputa foi feita em três tempos que variaram de 25 a 35 minutos no campo da própria Academia de Futebol na tarde desta sexta-feira (12). Jean, que operou o joelho, e Edu Dracena e Moisés, que fazem trabalho especial, não foram a campo. No primeiro tempo, a grande novidade foi a escalação de Weverton como titular. Na última quinta-feira, o técnico havia sinalizado quais seriam seus dez, mas não tinha revelado o goleiro. No jogo desta sexta, a expectativa com os atletas da linha se confirmou e o time começou com: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Keno, Dudu e Borja. O jogo teve pouca movimentação e nenhuma chance de gol para nenhum dos lados. Para piorar, aos 15, Diogo Barbosa se machucou e precisou dar lugar a Victor Luís. Ele saiu de campo mancando e fará exames para saber a gravidade da lesão. No segundo tempo, o time de Roger Machado teve a seguinte formação: Prass, Mayke, Emerson, Juninho e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Michel, Willian e Deyverson. Em uma tentativa de enfiada para Willian, o goleiro adversário saiu para afastar e acertou o chute em cima do corpo do atacante. A bola acabou morrendo no fundo do gol. No terceiro tempo, Roger passou a revezar seus atletas, mas a escalação inicial teve a seguinte formação: Jailson, Fabiano, Pedrão, Thiago Martins e Emerson Santos; Thiago Santos, Bruno Henrique e Hyoran; Artur, Allione e Deyverson.