Paula Fernandes fará participação em novela da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paula Fernandes vai estrear na TV. A cantora fará uma participação, ainda sem data definida na novela "Deus Salve o Rei", da Globo. A informação foi confirmada ao "F5", da Folha de S.Paulo, pela assessora da emissora, sem mais detalhes. Ao site "UOL", empresa do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo, a cantora disse que é "bem noveleira" e que participar da trama será "mais uma experiência incrível". "Acho que vou me divertir muito! [Risos] Não vejo hora! Será um 'esquenta' para esse ano que vem cheio de novidades na minha carreira", disse a cantora ao UOL. De acordo com Patrícia Kogut, colunista do jornal " O Globo", a personagem de Paula será uma freira um pouco "desafinada", que fará uma dupla cômica com Lucrécia, interpretada por Tatá Werneck.