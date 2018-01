Carla Vilhena deixa a Globo para cuidar de site pessoal

Carla Vilhena (foto: Reprodução / Twitter)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Carla Vilhena, 50, anunciou que está deixando a Globo, onde era repórter do "Fantástico" e uma das apresentadoras do "Jornal Nacional", nesta sexta (12). Vilhena trabalhava na Globo há 34 anos e deixa a emissora para se dedicar ao seu site pessoal. "Por isso este e-mail, que não é uma despedida, já que continuarei pertinho de vocês, nesse mundo tornado ervilha pela internet. Meu projeto pessoal precisa ampliar fronteiras e, enquanto for vinculada ao jornalismo, estarei impossibilitada de fazer isso", escreveu a jornalista em e-mail de despedida enviado a colegas e divulgado em seu site. De acordo com o texto, Vilhena vai tirar férias acumuladas para "para descansar e dar esses primeiros passos na nova estrada" até o fim do seu contrato, que se encerra no dia 30 de abril. Vilhena não respondeu ao pedido de entrevista do "F5". Procurada, a assessoria da Globo disse ainda não ter informações sobre a saída da jornalista.