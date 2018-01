Recife oferece opções gratuitas e festa fechadas de pré-Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recife dá início a maratona oficial de prévias e ensaios de blocos e agremiações. Confira as opções gratuitas e as festas fechadas garimpadas pela reportagem que esquentarão a cidade até o próximo dia 20. NA RUA - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 12.jan, às 18h Local: rua da Moeda, Recife Antigo - Acerto de marcha de blocos líricos Quando: 12.jan, às 19h Local: Pátio de São Pedro, Centro - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 13.jan, às 18h Local: rua Elias Gomes, 420, Chão de Estrela - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 16.jan, às 18h Local: rua Coremas, 40, Mangabeira - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 17.jan, às 18h Local: rua Mário Gil Rodrigues, 26, Lagoa Encantada - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 18.jan, às 18h Local: rua Osvaldo Machado, 504, Pina - Acerto de marcha de blocos líricos Quando: 19.jan, às 18h30 Local: Pátio de São Pedro, Centro - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 19.jan, às 18h Local: rua da Moeda, Recife Antigo - Encontro de Nações de Maracatu Quando: 20.jan, às 18h Local: rua Riolância, 65, Água Fria FESTAS FECHADAS - Festa no Céu Quando: 12.jan, a partir das 22h Local: Clube Português - Av. Conselheiro Rosa e Silva, nas Graças,172, Graças Quanto: R$ 80 - Bloco Mulher na Vara Quando: 13.jan, a partir das 17h Local: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n, São José Quanto: a partir de R$ 60 - Baile da Proibida Quando: 13.jan, a partir das 22h Local: Clube Internacional - R. Benfica, 505, Madalena Quanto: a partir de R$ 40 - Baile dos Artistas Quando: 19.jan, a partir das 22h Local: Baile Perfumado - rua Carlos Gomes, 390, Prado Quanto: R$ 100 - 8ª Noite dos Flabelos Quando: 19.jan, a partir das 22 horas Local: Clube da AABB Recife - Av. Doutor Malaquias, 204, Graças Quanto: R$ 35 - Bloco Eu me vingo de tu no Carnaval Quando: 20.jan, a partir das 10h Local: Bar Frontal - rua Mamede Simões, 155, Santo Amaro Quanto: gratuito - Bloco Fika Trankili Quando: 20.jan, a partir das 13h Local: Cachaçaria Carvalheira - rua Manoel Didier, 53, Imbiribeira Quanto: R$ 250 - Baile do Eu Acho é Pouco Quando: 20.jan, a partir das 16h Local: Catamaran Tours - Cais de Santa Rita, s/n, São José Quanto: R$ 100. Fonte: Prefeitura do Recife e festas