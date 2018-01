Um veículo usado no roubo de uma agência bancária em Curitiba (PR), Capital do estado, foi recuperado por policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM). A ação aconteceu nesta sexta-feira (12) após informações de que o automóvel estava no estacionamento de um mercado.

