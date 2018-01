Rodízio de veículos volta a vigorar na próxima segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos voltará a vigorar na próxima segunda-feira (15) em São Paulo após três semanas de suspensão. Com isso, carros com placas de final 1 e 2 não poderão trafegar no centro expandido nos horários de pico (das 7h às 10h e das 17h e 20h). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a retomada da medida, suspensa desde 22 de dezembro, é necessária devido ao aumento do fluxo de veículos na cidade e ao término das férias escolares. Nesta sexta (12), o trânsito ficou abaixo da média durante todo o dia. O maior movimento aconteceu às 19h, quando a companhia registrava quase 54 km de filas -equivalente a 6,2% das vias monitoradas. As demais restrições, como a de Trânsito de Veículos Automotores Pesados (rodízio de placas de caminhões) e a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões), continuaram a vigorar normalmente durante a suspensão do rodízio de veículos. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o motorista que violar o rodízio pode ser penalizado com infração média, e receber quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16.