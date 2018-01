Ataques deixam 5 mortos e 3 feridos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco pessoas morreram e outras três foram baleadas em três diferentes ataques na Grande São Paulo, entre a noite de quinta (11) e a madrugada desta sexta (12). Por volta das 22h30, quatro pessoas conversavam na rua Severino Salgado Vasconcelos, no Jardim Ana Estela, em Carapicuíba, quando homens em um carro se aproximaram, dispararam vários tiros e fugiram. De acordo com a Polícia Civil, uma pessoa morreu no local e outras três ficaram feridas. Os baleados foram levados a hospitais da região e o estado de saúde deles não foi informado. Outra pessoa, que também não teve o nome revelado, morreu após ser baleada na rua Cordeirópolis, no Parque Roseira, a cerca de três quilômetros do local do primeiro ataque. As circunstâncias do crime não foram informadas pela polícia até a conclusão desta edição. Os dois casos foram registrados no 1º DP de Carapicuíba. A Polícia Civil ainda não soube informar se os dois ataques estão relacionados. No início da madrugada, o estudante Max Bruno Carvalho, 34, e Alexandre Salles Correa e Robson Barbosa de Andrade, ambos de 34 anos, foram mortos dentro de um bar, em Guarulhos. De acordo com informações de testemunhas repassadas à Polícia Civil, os tiros também foram disparados por homens de dentro de um carro, que parou à 0h05 em frente ao estabelecimento, na rua Pernambuco, no bairro Mato das Cobras. Os suspeitos fugiram em seguida. O caso está sendo investigado como homicídio pelo 7º DP da cidade.