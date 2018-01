Curitiba terá chuva, calor e friozinho neste fim de semana

Chuva, calor e friozinho deverão ser a marca deste fim de semana em Curitiba. Ao menos é o que diz o Instituto Meteorológico Simepar para este sábado (13) e domingo (14) na capital. No geral, as temperaturas vão variar de 17ºC a 30ºC nos dois dias.

Para este sábado, o Simepar prevê céu nublado pela manhã, pancadas de chuva à tarde e chuvas isoladas de noite. As temperaturas oscilam entre 17ºC e 28ºC.

No domingo, o Simepar projeta céu nublado com chuvas e trovoadas durante o dia. As temperaturas oscilam entre 19ºC e 30ºC.