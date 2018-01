Curaçao diz que 16 venezuelanos sobrevivem a naufrágio no Caribe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do território holandês de Curaçao, no sul do Caribe, informou nesta sexta-feira (12) que 16 cidadãos da Venezuela sobreviveram ao naufrágio de um barco pequeno que zarpou do país sul-americano, mas que 5 morreram. O porta-voz da polícia local, Reginald Huggins, disse que três das vítimas haviam sido deportadas recentemente por entrar ilegalmente no território. Cinco sobreviventes foram detidos, e dois deles, internados sob custódia. O regime venezuelano confirma 11 sobreviventes e afirma que alguns deles se esconderam em Curaçao para não serem deportados. Outros dez passageiros seguiam desaparecidos na noite de sexta (12). A embarcação pesqueira, que levava 31 pessoas, saiu na noite de terça (9) de Coro, no oeste da Venezuela, e deveria percorrer os 65 km que separam o continente e a ilha, mas bateu em um recife de corais. Por sua proximidade da costa venezuelana, Curaçao, Aruba e Bonaire, todas ilhas do Caribe holandês, passaram a receber um fluxo intenso de imigrantes do país, que tentam fugir da crise humanitária, econômica e política. O naufrágio ocorreu no dia seguinte ao bloqueio ordenado pelo ditador Nicolás Maduro ao comércio e à circulação de passageiros com as ilhas, acusando-as de não reprimir o contrabando de alimentos subsidiados pela ditadura.