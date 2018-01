SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo tendo perdido seis jogadores inscritos na Copa São Paulo de Juniores para compor a pré-temporada do elenco profissional, o Flamengo não perdeu o embalo no torneio e, na noite desta sexta-feira, goleou o Elosport por 5 a 0, em Barueri, avançando à terceira fase -o próximo adversário será o Coritiba.

Na véspera do duelo na Arena Barueri, o técnico Mauricio Souza foi obrigado a abrir mão do goleiro Hugo Souza, o zagueiro Patrick, o lateral-esquerdo Michael, os meias Lucas Silva e João Pedro e o atacante Wendel, todos escolhidos por Paulo Cesar Carpegiani para completar os trabalhos do time principal nesta semana. Apesar dos desfalques, o Fla começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos sete minutos, com Germano, zagueiro do time paulista, marcando contra. Mesmo diminuindo a intensidade ofensiva, o Rubro-Negro ampliou antes do intervalo, com Luiz Henrique, em chute colocado da entrada da área.

A superioridade dos flamenguistas se manteve na etapa final e foi premiada com um golaço de Yuri, aos nove minutos, com direito a drible no goleiro Brendon antes de empurrar a bola para o gol vazio. Dantas, cobrando falta aos 20, fez o quarto. Aos 35 minutos, Patrick sacramentou a goleada rubro-negra aproveitando um rebote de Brendon, mas quase se complicou ao escorregar na pequena área antes da finalização. O Elosport ainda ficou com um jogador a menos. Germano, autor do gol contra, levou o vermelho nos instantes finais.