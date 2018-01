Pelé será embaixador do Campeonato Carioca de 2018

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé foi escolhido para ser embaixador do Campeonato Carioca e será "coroado" no cargo no evento de abertura da competição, segunda-feira, na Cidade das Artes. O Rei do Futebol nunca atuou profissionalmente no futebol do Rio de Janeiro, mas já declarou ser torcedor do Vasco durante a infância. Em 79, o Rei vestiu a camisa do Flamengo em um amistoso beneficente. "Eu vi Pelé jogar. Se tivesse que escalar uma seleção do mundo de todos os tempos, ele ficaria de fora. Pelé era de outro mundo. Ninguém melhor do que o maior da História para ser o embaixador do nosso campeonato", disse o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. No Maracanã, Pelé viveu grandes momentos de sua carreira. Com a camisa do Santos, o camisa 10 venceu a Libertadores, o Mundial e a Recopa Sul-Americana). Foi lá também que ele marcou o milésimo gol.