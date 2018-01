Iniciativa vai investir R$ 1,1 mi em projetos de recuperação do rio Doce

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O edital de Inovação para a Indústria está com inscrições abertas até segunda-feira (29) para projetos de start-ups e pequenas e médias empresas de reparação dos impactos gerados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). As iniciativas, somadas, terão financiamento de até R$ 1,1 milhão para desenvolver soluções que contribuam com as ações de compensação e reparação ao longo do rio Doce. O edital prevê que, desse valor, dois projetos vão receber R$ 400 mil cada e outros dois, R$ 150 mil. O objetivo do edital, que tem como principal investidor a Fundação Renova –criada a partir da assinatura de um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta pela Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton–, em parceria com Sebrae e Senai, é que produtos e serviços possam ser desenvolvidos para superar os obstáculos. As soluções propostas podem se enquadrar em diversas áreas e não precisam ser necessariamente relacionadas a um desastre ambiental. A ideia é que o produto possa ser transformado em protótipo, industrializado e, posteriormente, comercializado pelo empreendedor. Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site do edital (http://bit.ly/2qXsZv9).