Pietá vai disputar com Marinho para ser candidato do PT ao governo

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 7.484 apoiadores, o ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá se inscreveu nesta sexta-feira (12) como pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Mantida essa disposição, Pietá concorrerá contra o presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, pelo direito de se candidatar ao Palácio dos Bandeirantes. Marinho tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As prévias internas do PT estão programada para 25 de março. Pietá tem 73 anos e foi prefeito de Guarulhos de 2001 até 2008. Além de político, Pietá também é advogado. Na última eleição para ele foi candidato a prefeito de Guarulhos, mas não se elegeu. Obteve apenas 19% dos votos válidos, não chegando a disputar o segundo turno.