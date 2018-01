Tempo deve continuar abafado e instável no Paraná

Não se descarta a ocorrência de temporal no domingo (foto: Franklin de Freitas)

No fim de semana o tempo não muda muito. Vai continuar quente e abafado nas regiões paranaenses e com chuvas bem típicas de verão. No período da manhã há previsão de pancadas de chuva nas regiões oeste, noroeste e em parte do sudoeste. No decorrer da tarde, por causa do calor e da disponibilidade de umidade na atmosfera, formam-se pequenas áreas de instabilidades que provocam pancadas de chuva com raios em todo o PR.

No domingo o tempo fica mais quente e abafado no Paraná, e novamente, chove a partir da tarde na maioria das regiões. As temperaturas se elevam de forma bem expressiva e faz calor antes de chover, assim teremos um dia mais aproveitável em comparação aos últimos dias sobre o Estado. Não se descarta a ocorrência de temporal localizado porque o ambiente atmosferico segue muito instável sobre as regiões paranaenses.