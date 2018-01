Em 'Deus Salve o Rei', Rodolfo desmaia ao saber que a rainha mandou atacar Artena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - neste sábado (13) em "Deus Salve o Rei", novela de Daniel Adjafre, Afonso (Romulo Estrela) parte para Montemor, e pede que Amália (Marina Ruy Barbosa) confie nele. Cássio (Caio Blat) avisa a Rodolfo que Crisélia ordenou que o exército entrasse em prontidão. Crisélia garante a Rodolfo que Montemor será atacada. Rodolfo desaprova a orientação de Cássio para decretar a interdição de Crisélia. Virgílio surpreende Afonso na floresta e o desafia. Catarina (Bruna Marquezine) se encanta com a qualificação do exército de Constantino e pergunta ao duque como ela poderia melhorar as tropas de Artena. Afonso consegue vencer Virgílio e prefere poupar sua vida. Rodolfo desmaia ao saber que a rainha mandou atacar Artena. Mandingueira encontra Afonso na floresta e prevê que uma mulher que aparecerá em sua vida lhe trará discórdias e morte. Demétrio não entende o motivo de Constantino permanecer em Artena com seu exército. Crisélia vê um beija-flor na janela e toma uma decisão sobre sua vida. Rodolfo e Cássio se surpreendem ao encontrar Afonso.