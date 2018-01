Em 'O Outro Lado do Paraíso', Patrick avisa a Clara que entrará com o pedido de guarda de Tomaz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (13) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Suzy (Ellen Roche) faz escândalo no hospital e revela a todos que Samuel (Eriberto Leão) é gay. O psiquiatra fica arrasado. Renato (Rafael Cardoso) é solidário e aconselha Samuel a se assumir para a sociedade. Adriana tenta conversar com Duda (Gloria Pires) e desconfia quando ela afirma ser uma mulher morta. Mercedes (Fernanda Montenegro) começa a rezar. Gael (Sergio Guizé) tem uma crise. Cleo expulsa Gael da casa de sua avó. Samuel enfrenta todos, e Adinéia consola o filho. Clara (Bianca Bin) decide com Renato quem será sua próxima vítima. Laura não aceita que seu vestido de noiva seja pago por Vinícius. Adriana conversa sobre o caso de Duda com Natanael. Samuel convida Cido para viajar. Nádia (Eliane Giardini) decide marcar o jantar com Raquel (Erika Januza). Tomaz liga para Renato e pede para visitar Josafá (Lima Duarte), Mercedes e Cacau. Patrick avisa a Clara que entrará com o pedido de guarda de Tomaz. Samuel leva Cido até a Mãe do Quilombo. Tomaz diz a Clara que sentiu saudades dela. Gustavo alerta Sophia sobre a petição de Patrick.