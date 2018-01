José Augusto é apresentado a Lucerne em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - no capítulo deste sábado (13) em "Tempo de Amar", novela de Alcides Nogueira, Inácio (Bruno Cabrerizo) leva Mariana para a casa de Henriqueta, e Tereza estranha que Delfina (Letícia Sabatella) não o tenha impedido. Lucinda (Andreia Horta) é falsa com Carolina ao vê-la chegar à casa de Emília. Reinaldo vê Eunice saindo do hospital e se preocupa. Alzira proíbe Celina de se aproximar de José Augusto (Tony Ramos). Bernardo sugere que Pepito transfira o negócio das geleias para um galpão, e Alzira se desespera com o possível afastamento de Balbina. Maria Vitória (Vitória Strada) pede que José Augusto volte para Portugal com ela e Vicente (Bruno Ferrari). Carolina fala com Vicente e Artur sobre a vontade de fazer um recital no Grêmio Cultural. Lucerne pensa em como encontrar alguém que a ajude com as contas do cabaré. Inácio cuida de Mariana com a ajuda de Firmino e Angélica. Izabel conta para Padre João que Delfina não suporta a filha de Maria Vitória. Macário interrompe seu acordo com Fernão. Vasco avisa a Fernão que Delfina o espera na Quinta. Celina desconfia do jantar que Alzira deseja promover para Artur. Teodoro faz acusações a Conselheiro para outros políticos. José Augusto é apresentado a Lucerne.