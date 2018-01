Santos negocia com Nenê, mas alto salário no Vasco vira entrave

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos abriu negociações para contratar o meia-atacante Nenê, do Vasco. As tratativas foram iniciadas pelo diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, mas a reportagem apurou que o alto salário do jogador no clube carioca, cerca de R$ 400 mil mensais, virou entrave para que a transação seja fechada. A cúpula alvinegra sabe que para contratar Nenê teria de "derrubar" o teto salarial do clube, o que não agrada a diretoria recém-empossada. A ideia é ultrapassar os R$ 300 mil mensais com jogadores mais jovens no mercado do futebol. Desta forma, caso Nenê queira retornar ao Santos, ele terá de aceitar uma redução em seu ordenado. O veterano atacante defendeu o Santos quando ainda despontava para o futebol. Ele foi emprestado pelo Paulista, de Jundiaí, em 2003, mas ficou apenas seis meses na Vila Belmiro. Ele era uma espécie de 12º jogador no alvinegro praiano antes de ser negociado com o Mallorca, da Espanha. No Rio de Janeiro, a informação é de que o Vasco não colocará barreira nenhuma para liberar o jogador ao Santos. Sendo assim, o desfecho ficaria por conta de salário e tempo de contrato. A diretoria quer manter a mesma postura do caso Ricardo Oliveira e só aceita fechar com atletas veteranos por uma temporada. O UOL Esporte revelou, na última sexta-feira (12), que o Santos busca um jogador experiente para suprir a ausência de Ricardo Oliveira, que exercia a função de líder dentro de campo antes de se transferir para o Atlético-MG. Diretoria e comissão técnica, novos nas respectivas funções, já obtiveram informações que Ricardo Oliveira exercia muito bem esse papel nos bastidores do clube. O atacante de 37 anos, por exemplo, foi o responsável por manter Gabigol "na linha" quando atuaram juntos entre 2015 e 2016. Até o momento, o Santos contratou dois reforços: o atacante Eduardo Sasha, emprestado pelo Internacional até o fim desta temporada, e o lateral esquerdo Romário, que assinou contrato de cinco anos. Gabigol é o mais cotado para ser o próximo reforço do Santos. O clube paulista já chegou a um acordo com o jogador, mas precisar acertar o pagamento com a Internazionale, da Itália, que pediu 1,5 milhão de euros para emprestar o atacante por um ano e meio.