Flamengo reúne atletas de velocidade e vê concorrência grande em setor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Everton, Berrío, Lucas Paquetá, Vinicius Jr e, agora, Marlos Moreno. Uma das primeiras missões do técnico Paulo César Carpegiani será escolher quais desses cinco jogadores ficarão com duas vagas na equipe titular. Everton e Berrío são considerados os titulares pelo que fizeram na última temporada, mas o colombiano sofreu grave lesão e provavelmente só volta a jogar no meio do ano. Sendo assim, Carpegiani ganha opções, ainda mais com a chegada de Marlos Moreno. Lucas Paquetá teve reta final de temporada espetacular e terminou como um dos melhores jogadores do time. Até mesmo quando Rueda o colocou de centroavante teve bom desempenho, embora sua posição de origem seja aberto pelas pontas. Também oriundo da base, Vinicius Júnior espera ter mais oportunidades na atual temporada. Após seu primeiro ano nos profissionais, o jovem vendido ao Real Madrid quer provar que tem condição de ser titular do Flamengo. Além da concorrência de Paquetá, Vinicius Jr viu mais uma contratação da diretoria. Marlos Moreno se destacou no Atlético Nacional-COL com o ex-técnico Reinaldo Rueda, que indicou sua contratação antes de deixar o rubro-negro para assumir a seleção do Chile.