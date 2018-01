São Paulo entende disputa, mas não quer entrar em leilão por Scarpa

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última sexta-feira (12), o Atlético-MG apareceu como mais um candidato a contratar o meia Gustavo Scarpa. O movimento do time mineiro aconteceu logo que o jogador conseguiu ficar livre do contrato com o Fluminense em ação na Justiça, na noite de quinta, em concorrência encarada como algo natural pelo São Paulo. O tricolor paulista, entretanto, não pretende entrar em nenhum leilão para fechar com o armador de 24 anos. O São Paulo sempre tratou o caso com cautela, mesmo quando passou a ser apontado pelo Fluminense como favorito a ter Scarpa. De fato, os paulistas acreditam que se armaram bem para as negociações, tanto com o time carioca quanto com os representantes do atleta, agenciado pela OTB. Só que o clube do Morumbi sustenta que ainda não fez nenhuma proposta e que vê as tratativas em "compasso de espera". Com abordagem considerada mais respeitosa ao Fluminense, a diretoria são-paulina estava mais otimista com o negócio antes de Scarpa conseguir a liberação na Justiça. O cenário ideal era uma resolução amigável do meia com o time das Laranjeiras, que já aguardava os paulistas para debater a melhor forma de fechar a contratação -venda, troca ou empréstimo. O São Paulo também já tinha avisado à OTB que faria uma investida. Na situação atual, o tricolor paulista sabia que seria inevitável a volta de adversários e o surgimento de novos concorrentes, como o Atlético-MG, fortalecido pelo suporte do banco BMG. Só não há a intenção de desrespeitar os limites financeiros do clube e encarar um leilão por Scarpa, principalmente diante do risco de ver o imbróglio judicial com o Flu se arrastar e poder exigir mais investimentos ou atrapalhá-lo esportivamente.