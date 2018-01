Cármem Lúcia se reúne na segunda com presidente de tribunal que julgará Lula

Redação Bem Paraná com informações do Uol

13/01/18 às 11:31 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Cármem Lúcia: julgamento de Lula não é a pauta específica, mas o tema poderá vir a ser tratado na reunião (foto: Agência Brasil)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, terá um encontro com o presidente do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, na segunda-feira (15), em Brasília. Thompson Flores comanda o Tribunal que, no dia 24 de janeiro, irá julgar a apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a condenação dele por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a nove anos e seis meses de prisão. Segundo a agenda do Supremo, serão tratados assuntos institucionais.

De acordo com a assessoria do TRF-4, o julgamento de Lula não é a pauta específica, mas o tema poderá vir a ser tratado. Um dos assuntos que serão mencionados, porém, é a segurança de magistrados de primeira e segunda instância que integram as Cortes do TRF-4 nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em setembro, juízes que atuam em processos referentes a presos da penitenciária de segurança máxima de Catanduvas (PR) receberam após virem à tona planos de atentados de facções criminosas.