Carro roubado há dois anos é recuperado em Pontal do Paraná

Motorista do Civic tentou fugir (foto: PMPR/divulgação)

Policiais militares recuperaram um carro roubadohá dois anos e prenderam quatro pessoes na madrugada deste sábado (13) em Praia de Leste, Pontal do Paraná (Litoral), Um revólver foi localizado no automóvel e há denúncias de que o motorista do carro estaria praticando roubos na cidade.

O Comandante da Subárea de Pontal do Paraná, capitão Hericson Augusto Cruz de Paulo, passava pelo balneário de Praia de Leste pela PR 412 quando avistou um Honda Civic, de cor preta, que transitava em alta velocidade e colocando em risco outros automóveis que passavam pelo local. Ele pediu apoio de equipes de serviço para efetuar a abordagem e fez o acompanhamento tático.

O motorista do Civic entrou num posto de combustíveis e, ao perceber que seria abordado, fugiu e novamente foi acompanhado. Ao chegar na Rua Romário Martins o carro foi bloqueado e abordado pelo oficial. Juntamente com os outros policiais militares foi feita uma vistoria ao carro e encontrado um revólver de calibre .32 com seis munições intactas, o qual teria alerta de furto.

Além do motorista, havia mais dois rapazes e uma adolescente, os quais nada de ilícito possuíam. Durante as verificações no local descobriu-se que o carro tinha sido roubado em 2015 e estava com a numeração do chassi adulterada e as placas clonadas. Apurou-se ainda que o rapaz tinha denúncias sobre envolvimento em roubos na região de Pontal do Paraná.

Após as medidas de praxe o quarteto foi levado à Delegacia de Ipanema para que os procedimentos cabíveis fossem adotados. O carro e a arma de fogo também foram entregues à delegacia.