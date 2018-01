Sem Coutinho pela 1ª vez, Liverpool enfrenta o City

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro jogo sem Philippe Coutinho, vendido ao Barcelona por 160 milhões de euros (R$ 624 milhões), o Liverpool vai enfrentar o Manchester City neste domingo, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. O duelo será a chance para o Liverpool seguir firme na briga pela zona de classificação à próxima Liga dos Campeões. Para isso, terá de terminar entre os quatro primeiros colocados. Sem Coutinho, o Liverpool deposita suas esperanças no egípcio Mohamed Salah, no senegalês Sadio Mané e no brasileiro Roberto Firmino, que pode assinar novo contrato com o clube. O City está disparado na liderança, com 62 pontos. O time de Manchester tem 20 vitórias e dois empates em 22 rodadas na competição e ainda está invicto na liga nacional.