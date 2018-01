Com Neymar, PSG terá ataque titular contra o Nantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain, de Neymar, vai enfrentar o Nantes, do técnico Claudio Ranieri, neste domingo (14), no estádio La Beaujoire, pelo Campeonato Francês. O PSG fechou o primeiro turno com nove pontos de vantagem sobre o Monaco, atual campeão, e o Lyon. Apesar de estar a 17 pontos do PSG, o Nantes faz boa campanha e está em quinto, na zona de classificação para a próxima Liga Europa. Fora de casa, o técnico do PSG, o espanhol Unai Emery deve promover os retornos do uruguaio Edinson Cavani e do argentino Javier Pastore, que não enfrentaram o Amiens, pelas quartas de final da Copa da Liga na última semana, por se apresentarem atrasados. Eles devem formar o trio ofensivo ao lado de Neymar.