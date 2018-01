Em programa, rainha Elizabeth 2ª diz que peso de coroa quebraria pescoço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª revelou os segredos de fazer um discurso enquanto carrega na cabeça uma pesada coroa em novo documentário sobre sua coroação, em 1953. Entre as revelações do programa da BBC, que vai ao ar no domingo (14), está a de que, durante a Segunda Guerra, as joias da coroa foram escondidas em uma lata de biscoito enterrada no castelo de Windsor. Embora se soubesse que as joias tinham sido enviadas ao castelo a 32 km de Londres, detalhes nunca haviam sido discutidos. A rainha também fala dos desafios de ser uma chefe de Estado. Ela brinca sobre não conseguir olhar para baixo quando está usando a Coroa Imperial do Estado, que pesa cerca de 1,3 kg. A coroa é usada por ela nos discursos das sessões de abertura do parlamento. "Não se pode olhar para baixo para ler o discurso, tenho que subir o texto. Porque, se eu assim o fizesse, o pescoço se quebraria", diz a rainha em trecho do programa. "Então há algumas desvantagens nas coroas, mas elas são algo importante".