Paraná perde para o Cruzeiro nos pênaltis e está fora da Copa São Paulo

O time juvenil do Paraná Clube está fora da Copa São Paulo. Neste sábado (13) o time perdeu para o Cruzeiro nos pênaltis (6 a 5), depois de empate em 1 a 1 no tempo normal. O Cruzeiro saiu na frente ainda no primeiro tempo e o Paraná empatou somente aos 43 minutos do segundo tempo, com Lucas Sene.

Na cobrança de pênaltis, cada time chutou sete vezes, e o Paraná perdeu duas cobranças, com Marcelo batendo fora e Keslley acertando o travessão.