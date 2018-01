Grupo protesta em São Januário e pede saída de Eurico do Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio ao caos institucional vivido pelo Vasco, cerca de 150 torcedores vascaínos foram para a porta de São Januário e pediram a saída do presidente Eurico Miranda. O grupo também hostilizou o zagueiro Anderson Martins e fez coro pela permanência do jovem Paulinho, que teve a multa rescisória aumentada recentemente. O Vasco está imerso em grave crise, com a eleição do clube ainda "viva". Júlio Brant, que assumirá o clube em poucos dias, mostra preocupação com o rumo do clube e acusa o grupo do atual mandatário de permitir saques de equipamentos esportivos e aparelhos de informática nessa reta final no poder. "Informamos à delegacia de que estavam chegando ao nosso conhecimento que ativos do clube estavam sendo transportados para algum lugar que ninguém sabia. A delegada prometeu que iria apurar esse fato", disse Julio Brant. Por outro lado, a atual gestão afirma que os fatos não passam de boatos disseminados na internet e em aplicativos de mensagem. Assessor da presidência, Ricardo Vasconcellos prestou queica-crime na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI). "O material do Caprres foi levado para o CT para que pudesse ser utilizado na preparação do time. A postura desse fake news é inadmissível", afirmou Eurico.