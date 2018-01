Cruzeiro vence Paraná nos pênaltis e vai às oitavas da Copinha

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro é o primeiro time classificado às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. O time mineiro venceu o Paraná nos pênaltis por 6 a 5 (empate por 1 a 1 no tempo normal), neste sábado (13), em Franca (SP), e garantiu a vaga na próxima fase do torneio. Alesson marcou o gol celeste no tempo normal, enquanto Lucas Sene empatou para os paranaenses nos minutos finais. Agora, os mineiros aguardam o vencedor do duelo entre São Paulo e Botafogo (SP), que ocorre ainda neste sábado, às 21h. Melhor desde o início, o Cruzeiro marcou seu gol ainda na primeira etapa. Aos 12 minutos, Alesson aproveitou grande jogada de Vitinho pela direita e finalizou de cabeça para o fundo da rede. O Paraná ainda se recuperou e pressionou o adversário antes do intervalo e em algumas oportunidades do segundo tempo. Os meninos celestes, no entanto, seguraram o placar até os minutos finais. Mas os paranaense foram recompensados: aos 43 minutos, Lucas Sene recebeu na área e chutou para o gol, contando com a "ajuda" do goleiro Brazão, levando a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, muito equilíbrio, com sete cobranças para cada equipe. Marcelo e Keslley desperdiçaram cobranças do Paraná, facilitando a vitória do Cruzeiro por 6 a 5.