Tombamento deixa BR-476 lenta por mais de 3 horas na região da Lapa

(foto: PRF-PR)

O tombamento de um caminhão na BR-476, km 192, na região da Lapa, provocou bloqueio parcial da rodovia desde as 12h30 deste sábado (13). O acidente envolveu um caminhão bitrem e mais dois veículos e parte da carga ficou espalhada sobre a pista. Uma pessoa ficou ferida no acidente e encaminhada para o Hospital Municipal de Araucária. A pessoa ferida era ocupante do carro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no trecho após a Praça do pedágio da Lapa, quando um bitrem com carga de autopeças que seguia no sentido São Mateus do Sul, numa curva em declive, perdeu o controle quando houve o tombamento do segundo semirreboque. A carga caiu sobre dois automóveis que seguiam sentido Curitiba. O motorista de um dos automóveis sofreu ferimentos graves.

Às 13 horas, a pista no trecho foi parcialmente liberada no sistema pare e siga, e às 16 horas liberada totalmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).