SP vai receber mais 1 milhão de doses de vacina contra febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Estado de São Paulo irá receber de imediato um milhão de doses da vacina contra a febre amarela, segundo o Ministério da Saúde. O objetivo é garantir a prevenção contra a doença antes da campanha de vacinação, que começa a partir de fevereiro em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Com isso, sobe de 6,3 milhões para 7,3 milhões o número de paulistas que serão imunizados em 53 municípios do Estado, incluindo a capital. O intuito da campanha é evitar a expansão da doença em locais que até então não tinham recomendação para vacinação contra febre amarela. Para isso, a ideia é utilizar doses fracionadas da vacina, feitas com 1/5 da dose padrão. DATAS NOS ESTADOS A campanha deve ocorrer por 15 dias, com datas diferentes em cada Estado. O período mais curto ocorre como estratégia para concentrar a vacinação. Em São Paulo, a mobilização deve ocorrer entre 3 e 24 de fevereiro. A Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, já havia anunciado no fim de semana que pretende estender a vacinação para todo o Estado até o fim deste ano. Segundo o coordenador de controle de doenças, Marcos Boulos, a campanha que inicia em fevereiro deve focar nas áreas de maior risco, onde não havia recomendação de vacina e há agora ocorrência de epizootias -nome técnico dado à morte de macacos por febre amarela, o que indica a presença na região de mosquitos que transmitem o vírus (Haemagogus e Sabethes). Em seguida, a vacinação deve ocorrer em outros pontos. A previsão é que moradores da capital paulista, por exemplo, sejam vacinados até o fim do ano. É bom lembrar que quem vai viajar precisa se vacinar. Os casos todos de SP foram de viajantes que moram na capital paulista mas foram para Mairiporã. No Rio de Janeiro, a campanha está marcada para ocorrer entre 19 de fevereiro e 9 de março, em 15 municípios, incluindo a capital. A previsão é vacinar até 10 milhões de pessoas. O maior número ocorre devido à baixa cobertura vacinal no Estado, que pretendia ter toda a população imunizada até o fim de 2017. O índice de cobertura, no entanto, ainda é de 40%. Já a Bahia terá vacinação entre 19 de fevereiro e 9 de março em oito cidades, incluindo Salvador. O chamado dia D, quando há maior mobilização nos postos de saúde, está marcado para 24 de fevereiro nos três Estados. Em São Paulo, também deve ocorrer em 3 de fevereiro. O Distrito Federal, embora tenha registrado casos da doença, não fará parte da campanha por já estar dentro da área recomendada para vacinação no país.