Real Madrid perde para Villarreal e fica mais longe dos líderes

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A fase não é nada boa para o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Neste sábado (13), a equipe merengue voltou a tropeçar na competição. O time do técnico Zidane e da estrela Cristiano Ronaldo foi derrotado por 1 a 0 pelo Villarreal no estádio Santiago Bernabeu. Fornals, em golaço por cobertura, garantiu a vitória dos visitantes. Com o novo tropeço em casa –terceiro jogo sem vitória no Espanhol–, o Real se manteve na quarta colocação, com 32 pontos, muito longe da briga pela liderança. Com um jogo a menos, o Barcelona tem 48 pontos, enquanto o segundo colocado, o Atlético de Madrid, tem 39. Com o triunfo, o Villarreal, pulou para a quinta colocação e colou no Real, com os mesmos 32 pontos.

Como de costume nos jogos do Villarreal na temporada, o goleiro Asenjo foi o grande destaque da primeira etapa. Ele foi o responsável direto pelo placar zerado antes do intervalo. Foram pelo menos quatro defesas difíceis diante de um Real Madrid que pressionava, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol. O placar zerado da primeira etapa foi mantido durante todo o segundo tempo, até o apito final. Ansioso, o Real não conseguia furar a retranca do "submarino amarelo" e sempre parava no goleiro Asenjo. O Villarreal assustava os donos da casa em diversos momentos, ficando sempre perto do gol. Até que ele saiu. O Real finalizou quase 30 vezes, mas o adversário foi mais eficaz. Fornals, aos 42 minutos do segundo tempo, tocou com categoria para encobrir Navas e garantir a vitória.

A fase do Real não é boa. E muito disso se deve ao desempenho ruim de Cristiano Ronaldo. O melhor do mundo amarga seu pior início de temporada desde que chegou a Madrid, em 2009. Com apenas 4 gols em "La Liga 2017/18", o português passou em branco mais uma vez. E não foi por falta de oportunidade. O camisa 7 teve pelo menos três grandes chances de gol no duelo contra o Villarreal, mas parou na excelente fase do goleiro Asenjo. A campanha irregular do Real Madrid no Campeonato Espanhol já se reflete nas arquibancadas. Com o time mal em campo e longe da briga pelo título, o estádio Santiago Bernabeu teve muitas de suas cadeiras vazias na partida deste sábado, algo raro na casa merengue.