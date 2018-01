Núcleo de Design do Centro Europeu oferece atividades gratuitas

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

O Núcleo de Design do Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América Latina, preparou uma programação especial dedicada a quem deseja aprender e produzir no período de férias. Durante o mês de janeiro, a instituição vai promover três semanas de atividades gratuitas voltadas ao universo do design, uma programação exclusiva composta por três workshops: Design de Interiores, Decoração de ambientes e Garden Design.

Destinado a profissionais atuantes ou amadores apaixonados pelas áreas de design, decoração e arquitetura, o objetivo das oficinas é apresentar novas práticas e tendências, proporcionando uma experiência dinâmica e interativa e incentivando os participantes a aprimorar suas habilidades para desenvolver projetos funcionais e estéticos que colaborem com o cotidiano das pessoas.

As atividades terão início no dia 15 de janeiro e serão lideradas pelo arquiteto e urbanista Filipe Bender. Entre os dias 15 e 18 de janeiro, acontece o workshop Design de Interiores, voltado a estudos de caso, portfólio e design de apartamentos residenciais. A segunda semana da programação será realizada entre os dias 22 e 24 de janeiro, com o workshop Decoração de Ambientes, que vai abordar cases temáticos e decoração de salas de estar e espaços integrados. O encerramento das atividades acontece com o workshop Garden Design – Jardim Residencial e Corporativo, que será realizado entre os dias 29 e 31 de janeiro.

Os Workshops serão realizado na sede do Centro Europeu no Shopping Crystal (Comendador Araújo, 731 – piso L4), das 14h às 18h. As inscrições são gratuitas e limitadas, e podem ser realizadas pelo telefone (41) 3026-6669. Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br.