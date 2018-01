Real Madrid perde e Barcelona pode abrir 19 pontos de vantagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual bicampeão europeu e campeão mundial de clubes, o Real Madrid saiu de campo vaiado pelos seus torcedores no estádio Santiago Bernabéu. Neste sábado (13), a equipe foi derrotada pelo Villarreal por 1 a 0 e ocupa a quarta colocação no Campeonato Espanhol. Se vencer o Real Sociedad, também neste sábado, o líder Barcelona vai abrir 19 pontos de vantagem sobre o maior rival. O gol da vitória do Villarreal foi marcado aos 43 do 2º tempo por Pablo Fornals, que encobriu o goleiro Navas. Quando a partida acabou, grande parte do público vaiou os jogadores a acenou lenços brancos, o sinal característico no futebol espanhol de que a torcida está descontente com o time. O resultado acontece no momento em que ressurgem boatos no país de que o atacante Cristiano Ronaldo, atual dono do título de melhor jogador do mundo, pode deixar o clube e ir para o Chelsea (ING). O galês Gareth Bale também é alvo de rumores de que pode ser negociado. Apesar de ter conquistado o Mundial de Clubes em dezembro, ao derrotar o Grêmio na final, o Real Madrid não realiza boa temporada, se comparada com as últimas sob o comando de Zidane. Além de ocupar a quarta posição no campeonato local, o time não terminou seu grupo na Liga dos Campeões da Europa como líder. No sorteio, ficou determinado que vai enfrentar o Paris Saint-Germain e fazer a segunda partida fora de casa. Já são três partidas sem vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O último resultado positivo foi a goleada (5 a 0) sobre o Sevilla, em 9 de dezembro do ano passado.