Movimento na BR-277 entre Curitiba e o Litoral cresce 20%

(foto: Reprodução/Ecovia)

Mais de mil carros por hora seguem sentido ao Litoral do Paraná pela BR-277 netsa tarde de sábado (13). Neste fim de semana, a Concessionária Ecovia estima um movimento até 20% maior em relação ao fim da semana passada, que deverá atingir a marca de 115 mil veículos de sexta-feira (12) a domingo (14).

No domingo (14), o tráfego será intenso no sentido Curitiba entre 13h e 23h. O horário com maior movimento será às 18h, com previsão de 2,4 mil veículos/hora.