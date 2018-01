Até o fim do mês, probabilidade de chover em Curitiba é de 90%

A tarde de sábado (13) tem chuva em Curitiba. O dia que começou com sol, ficou encoberto depois das 15h30 e pancadas dee chuva com trovoadas são registradas desde então. Esse quadro, aliás, deve durar até o final do mês, segundo os prognósticos meteorológicos.

Até o dia 27 de janeiro, a probabilidade de chuva na Capital varia de 40% a 90% de chances, segundo o site do Climatempo. Na maioria dos dias até o fim do mês, contudo, a projeção é de 90% de chance de chuva.

Isso não é estranho. O verão é costumeiramente a estação mais chuvosa do ano. Pancadas de chuva, especialmente na parte da tarde, são consideradas comuns.

Domingo — No domingo (14) o tempo fica mais quente e abafado no Paraná, e novamente, chove a partir da tarde na maioria das regiões. As temperaturas se elevam de forma bem expressiva e faz calor antes de chover, assim teremos um dia mais aproveitável em comparação aos últimos dias sobre o Estado. Não se descarta a ocorrência de temporal localizado porque o ambiente atmosferico segue muito instável sobre as regiões paranaenses.