(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

A sétima edição do Espaço Mais Verão Rede Massa SBT, o maior projeto de verão do Paraná, inaugura neste sábado (13) com diversas novidades para a temporada. Localizado na Praia Brava de Caiobá, o espaço, que conta com 5 mil m², ficará no litoral paranaense até o dia 14 de fevereiro, com diversas atividades de recreação, cultura, lazer, esportes e serviços gratuitos aos veranistas, das 8h30 às 19h30.

O Espaço Mais Verão Rede Massa SBT é destinado a toda família, com playground, espaço aventura com slackline, high jump e paredão de escalada e aulas de surf que devem alegrar os participantes.

Empréstimos de guarda-sóis e cadeiras poderão ser feitos no Deck de Serviços. Sombreiros fixos estarão posicionados nas areias para livre utilização, assim como bebedouros com água potável e gelada, em locais estratégicos, que darão maior conforto e comodidade aos banhistas. Já o Espaço Zen oferecerá diariamente massagens rápidas para quem busca relaxamento e equilíbrio para o corpo.

Pensando na sustentabilidade e no cuidado com o meio ambiente, o espaço contará com chuveiros equipados com temporizadores, promovendo a conscientização do uso racional da água.

Já para os esportistas, quadras de futebol, vôlei e beach tênis estarão disponíveis, com direito a aspensores, que simulam chuva, para refrescar os dias de altas temperaturas. As quadras também estarão abertas após o horário do encerramento das atividades (19h30), com direito a iluminação especial e toda a comodidade para a prática do esporte.

Nos finais de semana, apresentações musicais, shows e aulas especiais, como aulas de zumba, devem agitar os banhistas. Para quem precisa acessar a internet e registrar os momentos de veraneio em suas redes sociais, o espaço disponibilizará acesso a rede Wi-Fi também de forma gratuita.

Em 2017, mais de 550 mil veranistas visitaram o maior projeto de verão do litoral do Paraná e, para a nova edição, espera-se um aumento expressivo de visitantes. “O Espaço Mais Verão Rede Massa SBT já entrou para o calendário do litoral do Paraná. Nosso objetivo com esse projeto é fazer a diferença no verão do Paraná, com atividades culturais, recreativas e que disponibilizam um ambiente de convivência e de serviços para todas as famílias. Assim fomentamos o turismo, o esporte, a cultura e nos aproximamos cada vez mais de nossa audiência, que está espalhada em todo o estado”, explica Gislayne Muraro, diretora de marketing do Grupo Massa. O maior projeto de verão do Paraná também busca melhorias contínuas em suas edições, por meio de pesquisa com os frequentadores. “A equipe de atendimento sempre está em contato direto com os veranistas que aproveitam as atividades em nosso espaço. Todos os anos, fazemos uma pesquisa detalhada com o foco na excelência, o que atrai a cada ano um número maior de veranistas”, completa Gislayne.