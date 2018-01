Fla confirma Marlos Moreno e dirigente fala de interesse em Love e Walace

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor-executivo Rodrigo Caetano confirmou que o colombiano Marlos Moreno é o novo reforço do Flamengo. O jogador chegará ao Rio neste sábado (13) e depende apenas de exames médicos para ser anunciado. O jogador, indicado por Reinaldo Rueda, pertence ao Manchester City e assinará contrato de empréstimo por um ano. Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol do clube, também falou publicamente sobre o interesse no volante Walace e no atacante Vagner Love, ambos alvos do Rubro-negro. "São dois jogadores bastante qualificados, interessam ao Flamengo, mas por enquanto não há nada de concreto, mas reforço que são dois jogadores bem interessantes. Caso a gente consiga evoluir nos interessam", afirma Ricardo Lomba. Walace pertence ao Hamburgo e o Flamengo tenta conseguir o empréstimo do jogador, atualmente sem muito espaço no clube alemão. Já Love tem vínculo com o Alanyasport, mas os atrasos salariais dos turcos poderão ser um trunfo na negociação. A dupla elogiou o elenco e deu a entender que o Fla não fará grandes movimentos no mercado. O grupo se reapresentou neste sábado e teve seu primeiro contato com o técnico Paulo César Carpegiani.