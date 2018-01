Museu Selfie Day acontece no dia 17 no mundo e na RMC

(foto: Divulgação/PMSJP)

Em todo mundo, no dia 17 de janeiro será realizado o Museum Selfie Day. O Museu Atílio Rocco de São José dos Pinhais não ficou de fora e também estará participando da ação que consiste em postar uma selfie nas redes sociais com a #MuseumSelfie. O principal objetivo é de incentivar as pessoas a visitarem os museus de suas cidades, instituições dedicadas a preservar a história da sociedade por meio de exposições artísticas e de artefatos históricos, entre outros.

Há 40 anos, são realizadas, periodicamente, exposições e mostras no Museu Atílio Rocco que ajudam conhecer e entender um pouco mais sobre São José dos Pinhais. Para a diretora do Museu Municipal Atílio Rocco, Zelinda Fialla, é muito importante conhecer o Museu. “Aqui é contada a história do Município, do seu desenvolvimento político, econômico, social e cultural”, conta.

Participe da ação! Conheça mais sobre São José dos Pinhais visitando o Museu Municipal Atílio Rocco, que fica na Rua XV de Novembro, 1660 – Centro. A entrada é gratuita e o funcionamento é de terça à sexta-feira, das 09h às 17h, e aos sábados, das 12h às 16h.