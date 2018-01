Zidane culpa 'bola que não entrou' e diz não haver explicação para crise

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Zinedine Zidane disse não haver explicação para a crise do Real Madrid, derrotado por 1 a 0 em pleno Santiago Bernabeu pelo Villarreal, neste sábado (13), pelo Campeonato Espanhol. Em entrevista coletiva pós-jogo, ele lamentou as chances perdidos pelo time merengue. No primeiro tempo, o Real Madrid criou boas chances de gol, mas parou em mais uma boa atuação do goleiro Asenjo, do Villarreal, na temporada. "Quando a bola não quer entrar é muito difícil. Os jogadores se esforçaram bastante. Fizemos uma boa partida, mas se a bola não quer entrar é complicado. Quando se tem a chance, tem que marcar. Ultimamente a bola não está querendo entrar. Tivemos ocasiões para marcar", afirmou. Com o novo tropeço em casa -terceiro jogo sem vitória no Espanhol-, o Real se manteve na quarta colocação, com 32 pontos, muito longe da briga pela liderança. Com um jogo a menos, o Barcelona tem 48 pontos, enquanto o segundo colocado, o Atlético de Madrid, tem 39. "Não podemos nos entregar. Não há explicação. Temos que pensar na partida de quinta-feira [Copa do Rei]. Temos que pensar em ganhar. A situação está cada vez mais complicada. Temos que ir partida a partida para mudar essa série ruim", disse. "É uma situação difícil porque nunca vivemos. Para os jogadores é complicado. Eles estão tentando, mas a bola não está entrando. O bom do futebol é que sempre há jogos e já na quinta temos outro. O jogo de hoje não podemos mudar, estamos doloridos pela derrota, mas não vamos mudar nossa mentalidade de seguir adiante e lutar", completou. O Real volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Leganés, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei.